Суд по делу "2 мая" обвинил прокуратуру в "безосновательном затягивании процесса"

Коллегия Ильичевского городского суда Одесской области, рассматривающая дело по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года в Одессе, сегодня заявила, что представители обвинения «безосновательно затягивают процесс».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее определение вынесено в связи с тем, что сотрудники прокуратуры, представляющие гособвинение, не явились на заседание.

В частности, накануне в канцелярию суда поступило письменное уведомление о болезни прокурора Оксаны Моско.

Суд считает, что есть все основания для перехода к дебатам, предоставлении последнего слова обвиняемым и вынесении приговора, однако сторона обвинения «безосновательно затягивает процесс». Ранее о болезни заявила представитель обвинения Куприна.

Суд считает, что уведомления о болезни, поданные представителями обвинения, не подкреплены доказательствами.

Ссылаясь на ряд статей УПК, суд заявил, что уведомит генерального прокурора Украины Юрия Луценко о ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками прокуратуры.

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Следующее заседание назначено на 4 сентября.

Кроме того, член коллегии Филипп Журавель заявил о поступлении угроз в его адрес от неизвестных, якобы требующих «принятие правильного решения».

Как сообщал УНИАН, 29 августа представитель государственного обвинения заявил о предвзятости коллегии судей Ильичевского горсуда.В частности, во время заседания прокурор заявил отвод судьям в связи с допущением судьями ряда грубых нарушений во время судебного разбирательства.

Суд отказал представителю обвинения в своем отводе.

В этот же день, до заявления отвода, Ильичевский суд продлил срок содержания под стражей на 30 суток пятерым фигурантам дела о беспорядках 2 мая 2014 года.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.