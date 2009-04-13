На мэра Ужгорода совершено вооруженное нападение
"Я тебя достану!"
|Сергей РАТУШНЯК
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь городского председателя Ужгорода Олег ПОДЕБРИЙ.
По его словам, нападение было совершено сегодня в 18.05 неподалеку от здания химического факультета Ужгородского национального университета, где строители ремонтируют часть дороги.
«Мер города, возвращаясь с работы домой, специально остановился в этом месте, чтобы проконтролировать ход выполнения работ. Там и произошел инцидент», - уточнил О.ПОДЕБРИЙ.
По его словам, именно в это время неизвестный с криками «Я тебя убью!» и «Я тебя достану!» бросился на городского председателя. В руках нападающего, по свидетельству сотен очевидцев, а также по словам самого С.РАТУШЯКА, был пистолет.
«В данное время пока мне неизвестно, было ли это боевое оружие или оружие для стрельбы резиновыми пулями, только наверняка известно, что оружие настоящее», — отметил пресс-секретарь мэра.
Нападающего обезвредили сам С.РАТУШНЯК и его охрана. Мэр города, по словам О.ПОДЕБРИЯ, находится в отличной физической форме, что и помогло ему справиться с преступником.
Задержанного злоумышленника доставили в Ужгородский городской отдел милиции. По словам О.ПОДЕБРИЯ, мэр города подал в милицию заявление о нападении и дал показания.
Личность нападающего пока неизвестна.
Обстоятельства и детали нападения уточняются, сообщил О.ПОДЕБРИЙ.