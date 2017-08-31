В Харькове во время матча между Украиной и Турцией порядок будут обеспечивать почти 4 тысячи правоохранителей

В Харькове охрану общественного порядка во время отборочного матча Чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Турции будут обеспечивать 3,6 тыс. правоохранителей. Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям Управления превентивной деятельности Станислава Коваля.

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По его сведениям, футбольный матч, который состоится 2 сентября на стадионе «Металлист», посетят около 35 тыс. болельщиков. Охрану порядка будут обеспечивать 1400 сотрудников ГУНП в Харьковской области, 2200 - приложенных сил, в том числе 900 военнослужащих Нацгвардии, 650 курсантов высших учебных заведений системы МВД, 250 патрульных полицейских.

«Обращаем внимание граждан, что в связи с действием норм УЕФА во время проведения международного матча вход с рюкзаками и крупными сумками запрещен. Также запрещено проносить оружие и другие опасные предметы, появляться на стадионе в нетрезвом виде», - подчеркнули в полиции.

Коваль подчеркнул, что на стадионе будет четыре линии контроля, прохождение которых может занять до 25 минут. Обязательно проверять совпадение фамилий болельщиков в билете и паспорте. В полиции призвали граждан прибыть на стадион заблаговременно, пускать на трибуны начнут за 3 часа до начала матча.