Туроператор "забыл" оплатить рейсы: около сотни туристов застряли в аэропорту Киева

В аэропорту "Жуляны" застряли около сотни украинцев, рейсы которых были отменены. Как рассказал один из потерпевших, туристы не могут вылететь в Испанию из-за того, что туроператор не оплатил рейсы, сообщает "ТСН.ua".

"У нас рейс из Жулян на Тенерифе, авиаперевозчик Dart Airlines, туроператор "IdrisKa tour". На данный момент, информации в аэропорту о вылете нет. Нам аэропорт объявил, что туроператор не оплатил авиакомпании этот перелет и сейчас, по сути, около 100 человек находятся в аэропорту и просто не могут улететь. Пострадало два рейса, первый Киев-Аликанте, а второй – Киев-Тенерифе. Это чартерные рейсы от авиакомпании Dart", – рассказал он.

Журналисты попробовали связаться с туроператором "IdrisKa tour", но ни по одному номеру никто не отвечает, а многие номера просто отключены, либо срабатывает автоответчик.

"Получается, что туроператор информацию никакую не дает и все телефоны отключены, люди нервничают, аэропорт никакой ответственности не несет. Сейчас, по сути, это факт мошенничества со стороны оператора и решения у нас никакого нет", – добавил он.

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По словам туриста, у него оплачены только чартерные билеты, но у других людей куплены целые туры с проживанием и трансфером.

"Билеты туда и обратно стоят около 500-600 евро. Мы в аэропорту находимся уже более 2,5 часов и информации никакой у нас нет", – говорит он.

Он также отметил, что испанский аэропорт имеет информацию об этом рейсе, то есть, информация была им подана вчера, 30 августа, и она присутствовала на сайте Жулян: "А сейчас информации никакой нет и аэропорт делает вид, что ничего никому не подавали и ничего не подтверждали. Но при этом, заявленный рейс с испанской стороны дал подтверждение о рейсе".

В аэропорту "Жуляны" ТСН.ua подтвердили, что это резонансный случай и раньше такого не было. Рейсы действительно не были оплачены, потому были сняты, но оплата, ожидается в течении часа.

"Туроператор "IdrisKa tour" не оплатил этот рейс, мы сейчас ожидаем оплату, как только оплата пройдет – люди улетят. Нам об этом сообщили в руководстве. Вчера еще информация о рейсе была и о неоплате ничего не было известно. Это впервые у нас такая ситуация. Так что, пока все ожидаем. Нам сказали, что в течении часа оплата должна быть, другой информации у нас пока нет", – отметили в аэропорту.

Стоит отметить, что компания "IdrisKa tour" работает на туристическом рынке Украины с 2006 года и занимает одну из лидирующих позиций как туроператор по направлениям: Турция, Испания, Португалия и др.

Напомним, ранее полсотни отдыхающих, которые приобрели автобусный тур в Македонию, Черногорию и Хорватию, застряли в Одесской области неподалеку от границы с Румынией. В Измаиле водитель высадил пассажиров прямо на обочину и поехал чинить транспорт, но к ночи так и не вернулся.