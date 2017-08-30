В Харькове перезахоронят останки большевика Руднева с площади Небесной сотни

В Харькове перезахоронят останки революционера Николая Руднева, который командовал войсками большевиков во время захвата города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на директора КП «Ритуал» Евгения Журавлева, перезахоронение останков Руднева, похороненного на площади Героев Небесной сотни, пройдет в Харькове этой зимой.

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По его словам, исходя из санитарных норм, регулируемых украинским законодательством, перезахоронение целесообразнее проводить в зимний период.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в рамках декоммунизации площадь Руднева в центре Харькова была переименована в площадь Героев Небесной сотни.

Справка УНИАН. Николай Руднев (1894 - 1918) - российский революционер, участник Гражданской войны в России.

Был избран членом исполкома Харьковского совета солдатских депутатов. 26 октября 1917 года командовал полком при совместном с отрядами Красной гвардии нападении на важнейшие объекты Харькова и разоружении украинских войск Центральной рады.

С февраля 1918 года - заместитель наркома по военным делам Донецко-Криворожской республики. С апреля - начальник штаба 5-й Украинской армии, которая отходила с боями от Луганска до Царицына. С июля 1918 года - начальник штаба Царицынского фронта. Командуя резервной бригадой, в октябре во время боев под Царицыным был смертельно ранен в населенном пункте Бекетовка (ныне район Волгограда).

Был похоронен 19 октября 1918 года сначала в Царицыне, а 9 февраля 1919 года перезахоронен в Харькове на Михайловской площади (ныне - Площадь Героев Небесной Сотни).