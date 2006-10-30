Председатель ПРП, бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК считает затягивание вступления Украины в ВТО искусственным. Об этом говорится в комментарии В.ПИНЗЕНИКА о ходе процесса вступления Украины во Всемирную торговую организацию, переданному УНИАН пресс-службой партии “Реформы и порядок”.

«Блокирование вступления в ВТО не имеет экономической почвы», - подчеркнул экс-министр финансов.

«Украина, как и любая страна, которая намерена стать членом ВТО, стремится в первую очередь иметь доступ к рынкам сбыта других стран, – сказал В.ПИНЗЕНИК. - С другой стороны, члены ВТО требуют соответствующих действий со стороны Украины относительно доступа к ее рынкам. Парадокс ситуации заключается в том, что Украина де-факто – уже в ВТО, поскольку выполнила абсолютное большинство обязательств относительно доступа на свои рынки, а затягивание окончательного юридического оформления вступления не позволяет Украине выходить на рынки других стран». Экс-министр финансов отметил, что рынки сбыта для Украины в странах-участницах ВТО значительно больше, чем в странах бывшего Советского Союза – по итогам 8-ми месяцев 2006 года в страны СНГ Украина экспортировала на 7,5 млрд. долларов продукции, тогда как в другие страны мира – на 16,7 млрд. долларов.

Как пример положительного результата открытия доступа к международным рынкам сбыта В.ПИНЗЕНИК назвал эффект от отмены для Украины поправки Джексона-Веника. Это одна из причин, заметил экс-министр финансов, благодаря которой экспорт в США в этом году вырос на 21%.

«Кроме того, быстрое вступление Украины в ВТО позволяет цивилизовано урегулировать торговые отношения с Россией, прекратить практику перманентных «торговых войн», которые объявляются по тому или другому украинскому товару», - отметил В.ПИНЗЕНИК. «Разговоры о синхронизированном с Россией вступлении в ВТО имеют целью по сути первоочередное вступление России в ВТО, - считает бывший руководитель главного финансового ведомства государства. – Для Украины это означает необходимость подписания межправительственного протокола с новым членом – Россией». По мнению В.ПИНЗЕНИКА, это может резко увеличить перечень «проблемных» товаров в торговле с Россией.