Завтра синоптики обещают дождь

Завтра в западных, Винницкой и северных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в восточной части 1-6° мороза, в западных областях 2-7° тепла, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла, днем в Украине 10-15° тепла; на Закарпатье ночью 5-10°, днем 16-21°.

В Киевской области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°.