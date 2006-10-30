Луценко: депутат Киевсовета требовал и получил ”взятку или может что-то”

В столичную прокуратуру переданы материалы, подтверждающие получение средств депутатом Киевсовета Лавровым, - Луценко

Киев. 30 октября. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что материалы, подтверждающие вымогательство и получение средств депутатом Киевсовета от Блока Черновецкого Игорем ЛАВРОВЫМ, переданы в прокуратуру столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Все материалы, включая аудиозапись с требованием денег, и видеозапись, на которой он получил эти деньги, переданы в прокуратуру Киева», - сказал министр.

Он отметил, что теперь прокуратура будет решать, как квалифицировать это дело. «Взятка или может что-то другое - будет решать прокуратура», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 27 октября проинформированный источник в правоохранительных органах сообщил, что в Киеве сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями при получении 1,5 тыс. дол. взятки задержали депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого И.ЛАВРОВА (1977 года рождения). По информации источника, задержанный был доставлен в прокуратуру Голосеевского района, которая решала вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 октября И.ЛАВРОВ отрицал факт своего задержания за получение взятки. По данным “5-го канала”, И.ЛАВРОВ заявил, что был в милиции, но только сопровождал своего товарища, который давал объяснение относительно собственного бизнеса. “Я не был ни задержан, ни арестован, никакие уголовные дела не возбуждались”, - сказал он.