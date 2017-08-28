В Харькове будут судить мужчину за заказ жестокого убийства своей овчарки

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила и направила в Жовтневый районный суд Харькова два обвинительных акта по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В июле текущего года один из жителей Новобаварского района Харькова нанял местного пьянчужку для убийства своей собаки и даже выдал орудие преступления - молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки", - говорится в сообщении.

Исполнитель держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком. Одна из соседок услышала скуление животного. Женщина вышла на улицу и стала свидетелем ужасного убийства. Она вызвала зоозащитников и полицию.

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"Спасти овчарку не удалось. По выводам экспертного исследования смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы, которая была нанесена тупым твердым предметом в области головы и шеи, а нанесенные раны повлекли тяжкие страдания животного перед смертью", - отметили в прокуратуре.

Хозяин собаки так и не смог ясно сформулировать причину, по которой решил избавиться от животного, да еще таким ужасным способом.

Стоит отметить, 40-летнему харьковчанину, который заказал убийство собственной собаки, инкриминируется подстрекательство и пособничество в издевательстве над животным (ч.ч. 4,5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 УК Украины), 51-летнему исполнителю - издевательство над животным (ч. 1 ст. 299 УК Украины).