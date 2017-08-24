В центре Киева проходит военный парад ко Дню Независимости Украины

Сегодня Украина празднует 26-ю годовщину Независимости. Главным событием в этот день является военный парад в центре Киева.

Парад будет принимать президент Украины Петр Порошенко.

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По случаю годовщины Независимости Украины президент 23 августа торжественно открыл на Крещатике выставку вооружения и военной техники, которая продлится до 27 августа.

Как сообщал УНИАН ранее, в репетиции парада приняли участие 4,5 тысячи украинских военных и в том числе тысяча бойцов, которые прошли АТО. На этот раз вместе с ними прошли и подразделения десяти иностранных государств. В частности – девяти стран-участниц НАТО и Грузии.

Напомним, что в центре столицы состоится Шествие непокоренных с участием членов семей погибших участников антитеррористической операции и Героев Небесной сотни, а также праздник чествования волонтеров. В общем сегодня в столице состоится ряд фестивалей, выставок, выступлений художественных коллективов, в частности, культурно-художественная акция «Мать Украина – ты одна у нас», ярмарка народного искусства в центре народной культуры «Музей Ивана Гончара», праздник искусств на Андреевском спуске, фестиваль «Крымский дом объединяет сердца» и праздничный концерт с участием известных крымскотатарских и украинских артистов на Подоле.