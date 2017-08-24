Военный парад, Шествие непокоренных и забег в вышиванках: как в столице будут праздновать День Независимости

Украина сегодня празднует 26-ю годовщину независимости.

Главным событием Дня Независимости будет военный парад, который начнется в 10.00 в центре Киева. Парад будет принимать президент Украины Петр Порошенко.

По случаю праздника в Киев прибыли министры обороны ряда стран-партнеров Украины, в том числе министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Меттис, а также много гостей и официальных делегаций, которые будут наблюдать за парадом.

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Кроме того, вчера по случаю 26-й годовщины независимости Украины президент торжественно открыл на Крещатике выставку вооружения и военной техники, которая продлится до 27 августа.

В центре столицы состоится Шествие непокоренных с участием членов семей погибших участников антитеррористической операции и Героев Небесной сотни, а также праздник чествования волонтеров.

Всего сегодня в столице состоится ряд фестивалей, выставок, выступлений художественных коллективов, в частности, культурно-художественная акция «Мать Украина - ты одна у нас», ярмарка народного искусства в центре народной культуры «Музей Ивана Гончара», праздник искусств на Андреевском спуске, фестиваль «Крымский дом объединяет сердца» и праздничный концерт с участием известных крымскотатарских и украинских артистов на Подоле.

Кроме того, состоится забег в вышиванках, регата по парусному спорту, уличный фестиваль «Самая большая карта мечты».

Как сообщал УНИАН ранее, 24 августа в столице без осадков, днем до +19°. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +17°. Ветер западный, 7.4 м/сек. Солнце в столице взошло в 05:59, зайдет в 20:00.