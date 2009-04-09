Проблемные банки: хроника событий

«Дело» узнало, перевыпускают ли проблемные банки платежные карты, срок которых истек, и когда можно получить средства с карточного счета в случае его закрытия.

«Надра»

Перевыпуск карты в этом банке проходит автоматически, писать заявление не обязательно. Банк обещает выдать новую карту через 7 дней после окончания срока действия старой. Если клиент не хочет продолжать обслуживаться в банке, он должен написать заявление в отделение, в котором был открыт счет. Остаток на карточном счету финучреждение обещает выплатить в течение 30 дней.

Информация по адресам загруженных банкоматов обновляется на сайте «Надра» круглосуточно через каждые 30 минут. Вчера из 1159 банкоматов по всей стране на 12.00 наличкой было загружено меньше половины — 564. В Киеве работающих банкоматов вчера не было. Суточный лимит по снятию наличных по социальным, зарплатным и пенсионным картам составляет 1000 гривен, по депозитным — 100 гривен.

«Киев»

В банке предлагают выпустить новую карту, если срок старой истек. Получить ее можно на второй день после подачи заявления в отделение банка, где оформлялся карточный счет. «Если клиент не хочет дальше обслуживаться у нас, можно написать заявление, и в течение 45 дней банк выплатит ему остаток по карточному счету», — сообщили в отделе платежных карт «Киева».

С начала этой недели карточки банка разблокированы. Суточный лимит по снятию наличных в банкомате составляет 100 гривен, на такую же сумму можно рассчитаться в торговой сети. Банкоматы «Киева» не работают, поэтому снять средства можно только в банкоматах «чужих» банков. «Запрашивайте 90 гривен, так как банки берут комиссию и запрос на 100 гривен они не выполнят», — посоветовал сотрудник.

Родовид Банк

Чтобы перевыпустить карту, необходимо обратиться в отделение банка с картой, паспортом, справкой о присвоении идентификационного номера и написать заявление. По словам оператора колл-центра, перевыпуск карты до введения временной администрации занимал 3-5 дней, сейчас может затянуться. Карточный счет закрывается 45 дней — только по окончании этого срока банк обязуется выплатить клиенту остаток на его счету.

Укрпромбанк

В Укрпромбанке, как и в банке «Надра», карту перевыпускают автоматически, без заявления клиента. «Если карта действительна до апреля 2009 года, то она будет рабочей до последнего дня этого месяца», — объяснили в финучреждении. В конце месяца можно подойти в отделение и забрать новую карту. Если же есть желание закрыть карточный счет, необходимо написать заявление в том отделении, где он открывался.

Средства после закрытия счета банк возвратит не ранее чем через 45 дней. Все это время доступ к средствам будет закрыт. «У вас же счет будет уже закрыт, срок действия карты истечет, поэтому вы не сможете получить деньги ни с карты, ни в кассе», — сообщили в колл-центре.

Захидинкомбанк

Перевыпуск карты в банке занимает один день. Для этого необходимо прийти в отделение, где открывался счет, и написать заявление. Если же дальше обслуживаться в банке нет желания, можно написать заявление и закрыть карточный счет. Если сумма остатка на счету небольшая — банк обещает выплатить ее в тот же день, в обратном случае придется подождать. «5 тысяч гривен выплатить сразу не удастся», — сказали в отделе пластиковых карт Трансбанка.

Трансбанк

Карточки банка пока заблокированы. «Вам лучше закрыть счет — карточки не работают уже больше двух недель», — посоветовали на горячей линии банка.