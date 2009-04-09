Вступили в силу новые Правила предоставления услуг почтовой связи

Вступили в силу Правила предоставления услуг почтовой связи в новой редакции.

Как сообщили УНИАН в Госадминистрации связи, соответствующее постановление № 270 принято Кабинетом министров Украины 5 марта 2009 г.

По данным заместителя министра транспорта и связи - главы Государственной администрации связи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО, документ был «подготовлен Минтрансвязи по собственной инициативе».

Замминистра отметил, что коренной пересмотр действующих ранее Правил предоставления услуг почтовой связи (правительственное постановление от 17.08.2002 № 1155) был обусловлен прежде всего изменениями в отечественном законодательном поле.

«Нормативно-правовой документ в новой редакции учитывает также потребности, требования и пожелания пользователей относительно услуг почтовой связи мирового уровня качества и защиты их прав, а также выдвигает повышенные требования к деятельности субъектов ведения хозяйства в этой сфере», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Новые Правила предоставления услуг почтовой связи определяют, в частности, перечень социально значимых универсальных услуг почтовой связи; обязательства операторов почтовой связи; виды, категории и разряды почтовых отправлений, категории почтовых переводов; размеры и предельную массу почтовых отправлений; перечень разрешенного и запрещенного к пересылке в почтовых отправлениях вложения; порядок адресования, принятия, доставки и вручения почтовых отправлений, почтовых переводов; порядок оплаты услуг почтовой связи; сроки хранения почтовых отправлений, почтовых переводов в объектах почтовой связи; права, обязанности и ответственность пользователей услуг почтовой связи, ответственность операторов почтовой связи.

Документ также предусматривает возможность предоставления услуг по пересылке приоритетных почтовых отправлений. Это отвечает требованиям Конвенции Всемирного почтового союза и позволяет предоставлять пользователям новый вид услуги значительно более высокого качества.

Правила предоставления услуг почтовой связи в новой редакции дополнены новым разрядом почтовых отправлений – “избирательные”. Это почтовые отправления Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий, по выборам народных депутатов Украины, президента Украины, комиссий по всеукраинскому референдуму, которые принимаются для пересылки в период проведения соответствующих выборов.

Среди новаций в новых правилах - возможность пересылки почтовых отправлений наземным, водным или воздушным транспортом или комбинированно (раньше – только наземным и воздушным).

Отныне адресату сообщается о поступлении адресованного ему почтового отправления, почтового перевода по телефону, указанному отправителем на почтовом отправлении, бланке почтового перевода, или по соответствующему сообщению.

Новые правила содержат перечень вложения, запрещенного к пересылке во внутренних и международных почтовых отправлениях, количество экземпляров списков и необходимость представления их в электронном виде; определяется согласно законодательству порядок оплаты услуг почтовой связи; устанавливается режим работы объектов почтовой связи (раньше для этого требовалось согласование с местным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления).

Документ также прописывает единые требования относительно порядка организации предоставления услуг почтовой связи в соответствии с национальным законодательством в части предоставления социально значимых универсальных услуг почтовой связи.

«Реализация Правил предоставления услуг почтовой связи в новой редакции будет способствовать и более широкому удовлетворению потребностей пользователей, и более эффективной деятельности предприятий, в частности, по внедрению новейших технологий и улучшению производственных процессов», - отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Новые Правила предоставления услуг почтовой связи вступили в силу 6 апреля 2009 года.