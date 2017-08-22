"Что-то страшное произошло в ночь выборов": появилась заставка 7 сезона "Американской истории ужасов" (видео)

Телеканал FX разместил заставку сериала «Американской истории ужасов: Культ». Новый 7 сезон сериала будет связан с политикой: главные герои - Кай (Эван Питерс) и Элли (Сара Полсон) столкнутся с чем-то ужасным в ночь выборов.

В заставке также можно заметить героев в масках Дональда Трампа и Хилари Клинтон.

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Помимо Питерса и Полсон в сериале снялись Шайен Джексон, Эмма Робертс и Билли Лурд - дочь актрисы Кэрри Фишер.

Премьера 7 сезона состоится 5 сентября 2017 года.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в сети появились несколько трейлеров нового сезона.

За два года до инаугурации Трамп хотел сняться в фильме ужасов, соцсети "примеряли" на нем роли главных злодеев.

Справка. Первый сезон «Американской истории ужасов» вышел в 2011 году. В основу сериала легли фильмы ужасов, литературные произведения и реальные события, а также американский фольклор. Сюжетно сезоны не связаны между собой.