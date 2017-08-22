Украина обратится за помощью к NASA из-за Керченского моста

Украина подготовила международно-правовой запрос в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по оказанию помощи в расследовании возможного нарушения экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста, передает "Украинская правда".

Как сообщил на пресс-конференции начальник управления надзора по уголовным производствам прокуратуры АР Крым Александр Даракчи, соответствующий запрос уже готов.

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"На сегодняшний день такое международно-правовое поручение уже готово. Я думаю, что в ближайшие недели оно будет направлено", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста. РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив.