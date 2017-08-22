Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву из-за строительства Керченского моста
РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив.
Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву, перекрыв Керченский пролив при строительстве моста на Крымский полуостров. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинАТО).
"РФ вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров", - заявили в МинАТО.
Новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 корабля, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта, отметили в МинАТО. "Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс.тонн)", - подчеркнули в министерстве.
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Как отмечают в МинАТО это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. "На другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку большее по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза", - пояснили в МинАТО.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со ст. 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".
Как сообщал УНИАН, о необходимости построить мост через Керченский пролив президент России заявил 19 марта 2014 года, сразу же после аннексии Крыма. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым. Власти России хотят построить этот переход до декабря 2018 года. Эксперты скептически относятся к этой идее из-за больших экономических затрат и геологических трудностей.