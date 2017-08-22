Житель Житомирщины искал старинные вещи, а нашел останки неизвестного солдата. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, житель Житомирщины искал старинные вещи, а нашел останки неизвестного солдата.Скелет человека, военную амуницию и части оружия времен Второй мировой войны обнаружил в Малинском районе местный житель. Находку передали для проведения процедуры перезахоронения.

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Вечером 20 августа в Малинское отделение полиции поступило сообщение от 53-летнего жителя с. Лумли об обнаружении человеческих останков.

На месте происшествия полицейские выяснили, что заявитель исследовал окрестности села в поисках старинных вещей. На поле за сотню метров от одного из домов начал раскапывать участок и наткнулся на ржавые металлические вещи, похожие военной амуниции – каска, противогаз, части винтовки, а затем - на скелет человека.

“По внешнему виду и по характерным признакам находок стало понятно, что все они времен Второй мировой войны и принадлежали погибшему солдату советской армии”,- рассказал УНИАН начальник Малинского ОП ГУНП Житомирщины Михаил Старовойт.

Затем останки неизвестного бойца были переданы для дальнейшей процедуры перезахоронения.