"Настоящий мужчина!": певец Олег Винник удивил своих женщин необычным увлечением по утрам (видео)

Известный украинский певец Олег Винник, покоряющий украинских женщин не только голосом и лирикой песен, но и сильным спортивным телом, опубликовал на своей странице в соцсети физическое упражнение, которое напомнило его подписчикам распятие и даже БДСМ, однако не оставило их равнодушными.

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"А чем вы занимаетесь по утрам?" - коротко прокомментировал он видео, на котором запечатлен подвешенным толстыми веревками за ноги и руки.

Следуя инструкциям, Винник стал подтягиваться на руках и ногах. Судя по всему, даже хорошо физически развитому артисту упражнение дается нелегко.

"О, Господи, Олег, что за распятие??? Вы нам еще нужны!" - с недоумением стали комментировать первые подписчики певца.

Однако, просмотрев ролик, они признались, что удивлены силой и возможностями артиста.

"Ну вообще круто!", "Настоящий мужчина!", - стали отмечать женщины.