91-летняя гимнастка из Германии покорила зрителей на американском телешоу (видео)

91-летняя немка Йоханна Кваас потрясла зрителей и ведущих телевизионного талант-шоу «Little Big Shots» на американском телеканале Эн-би-си, пишут Факты.

Йоханна, которую язык не поворачивается назвать старушкой, продемонстрировала, в какой отличной физической форме она находится, выполнив достаточно сложные гимнастические упражнения на полу и на параллельных брусьях.

Присутствовавшая при этом 20-летняя американская гимнастка Симона Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года и десятикратная чемпионка мира — заявила, что у нее просто нет слов.

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«Надеюсь, что в ее возрасте я смогу хотя бы ходить. Она удивительна… «, — сказала Симона.

Впрочем, Йоханне не привыкать к восхищению окружающих. Еще в 2012 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса, как «старейший гимнаст в мире». Йоханна начала заниматься гимнастикой в раннем детстве, а впервые участвовала в соревнованиях в 1934 году. Впоследствии мать троих детей работала тренером. Она до сих пор регулярно принимает участие в любительских соревнованиях.