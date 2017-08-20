В Житомире продолжается III Международный фестиваль искусств "Песенный Спас"

В Житомире продолжается III Международный фестиваль искусств имени Владимира Шинкарука «Песенный Спас».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня фестиваль завершится гала-концертом и церемонией награждения победителей.

Фестиваль проходит при содействии Министерства молодежи и спорта Украины, Житомирской областной государственной администрации, городского совета, спонсоров и партнеров.

18 августа организаторы и члены жюри конкурсной программы провели пресс-конференцию и рассказали о первом отборочном туре.

Вчера, 19 августа, конкурсанты проходили второй тур и соревновались за возможность выступить на большой сцене с известными звездами.

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Кроме конкурсной программы, на время фестиваля Житомирский городской парк культуры и отдыха превратился в фестивальный городок, где действовали «литературные и художественные аллеи», ярмарки мастеров, творческие мастер-классы, спортивные и казацкие соревнования состоялись Художественный марафон, конкурс молодых исполнителей, а также большие концерты звезд. На все мероприятия фестиваля - свободный вход для всех желающих.

Также в рамках фестиваля состоялись открытые авторские мастер-классы от «звездного жюри» конкурса. Участники фестиваля и все желающие присоединились к вышивке символического «Спасовского рушника» и фотографировались еще возле одного символа фестиваля - символического Древа жизни.

В рамках фестиваля состоялся концерт ко дню рождения Владимира Шинкарука.

На большой сцене фестиваля уже выступили Ирина Шинкарук, Наталья Бучинская и другие известные исполнители.

*** Владимир Шинкарук (19 августа 1954 - 6 декабря 2014) - поэт, прозаик, композитор, бард-исполнитель, профессор Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, Почетный гражданин Житомира.