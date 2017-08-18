В параде на День Независимости Украины примет участие 231 военнослужащий иностранных государств

В военном параде по случаю празднования Дня Независимости Украины примет участие 231 военнослужащий иностранных государств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков.

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«Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония. Всего: 231 военнослужащий», - написал он.

Также Бирюков сообщил, что в праздновании примут участие министры обороны Грузии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, заместитель обороны Великобритании, а также множество официальных гостей и делегаций.

Как сообщал УНИАН, в День Независимости, 24 августа, Украину посетит секретарь департамента обороны США (министр обороны) Джеймс Мэттис. Он проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Во время этих встреч секретарь вновь заверит наших украинских партнеров, что Соединенные Штаты сохраняют решительную настроенность к достижению цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укреплению стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - отметили в Пентагоне.