Украине нужен закон о защите интересов промышленников

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно преодоления последствий финансового кризиса и обеспечения стабильной работы промышленного комплекса)».

Авторами законопроекта (№4287) являются народные депутаты Украины, члены депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН, Олег ГЕЙМАН, Виталий ДАНИЛОВ, Валерий КАМЧАТНІЙ, Виктор КОРЖ и Владимиром ФИЛЕНКО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, по мнению авторов документа, в условиях финансового и экономического кризиса в одном из наиболее трудных положений оказался реальный сектор экономики, а именно - промышленное производство.

Для его стабилизации, считают депутаты, необходимо решить вопрос о недопущении изъятия оборотных средств, об оптимизации расходов на амортизацию и обновление основных фондов предприятий, что, в свою очередь, нуждается в изменениях в налоговое законодательство. Поэтому главной целью законопроекта является принятие ряда мер по преодолению последствий финансового кризиса и обеспечению стабильной работы промышленного комплекса.

Так, в частности, предлагается предотвратить угрозу изъятия оборотных средств в результате действия пункта 5.9 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» путем прекращения действия указанной нормы. При этом в условиях нехватки средств нет угрозы того, что предприятия будут злоупотреблять занесением в прибыль ненужных товарно-материальных ценностей. Предлагается также на период с 1 января 2009 до 31 декабря 2010 года установить для предприятий-производителей отсрочку по уплате налога на прибыль на сумму налога на прибыль с объема расходов, понесенных (начисленных) плательщиком налога на приобретение основных фондов и невещественных активов, связанных с производством товаров (работ, услуг). А с 1 января 2011 года сумму отсроченного налога на прибыль платить равными долями до 30 числа ежемесячно на протяжении года.

Также предлагается временно, до 1 января 2010 года, прекратить взыскание штрафных санкций, связанных с неуплатой налогов теми предприятиями, которые в кризисных условиях не имели объективной возможности своевременного погашения налоговых обязательств, при условии полного их погашения на протяжении дополнительного 30-дневного срока. Кроме того, предлагается разрешить Кабинету министров Украины предоставлять предприятиям, которые работают в экстремальных условиях, право на дополнительную реструктуризацию налоговых обязательств, рассрочку или отсрочку их уплаты, а в исключительных случаях - списание многолетней безнадежной налоговой задолженности.

Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 8 и 22 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», ст. 1 Закона Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», статей 14, 17 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами», а также прекратить действие пункта 5.9 статьи 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

«Принятие этого законопроекта, с обобщенными предложениями промышленных предприятий Харьковской области, направленного на поддержку реального сектора экономики, обеспечит замедление темпов падения промышленного производства, будет способствовать обновлению и модернизации основных фондов предприятий, уменьшит нагрузку на социальную сферу и позволит гарантировать потребителям защиту их прав, предусмотренных законодательством, в государственном суде», - считает уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» А.ФЕЛЬДМАН.