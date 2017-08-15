Против Матиоса открыто дисциплинарное производство за нецензурную лексику - Transparency International

По обращению Transparency International Ukraine (TI) открыто дисциплинарное производство в отношении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Читайте такжеТысячу вагонов Клименко отдали "Укрзализныце" - МатиосОб этом сообщает TI Украины на своей странице в Facebook.

«После того как 25 мая 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей персональной странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики, TI Украины обратилась к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении Матиоса. Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что журналист Алексей Бобровников 23 июня 2017 года «публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему $10 тыс. за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете. Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров».

«Сегодня украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International получило решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об открытии дисциплинарного производства в отношении главного военного прокурора», - отметили в TI.