Матиос объяснил, почему жена называет его "пледиком"

Жена главного военного прокурора Анатолия Матиоса Ирина Барах называет его дома "Пледиком". Чиновник в интервью ТСН.Тиждень объяснил, откуда возникло это прозвище.

"Пледиком" - потому что я прихожу и прячусь дома. Я настолько выжат приезжаю с работы, что я не хочу ничего, это большой "бич" для семьи, но так есть. И благодаря отношениям, которые у нас есть, что у нас дружная и очень большая семья, я чувствую себя счастливым", - сказал Матиос.

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Кроме этого он рассказал, зачем сделал на правой руке большое тату в виде совы, во сколько она ему обошлась и какой была реакция родных.

По словам Матиоса, татуировку он делал в Киеве за 200 долларов, это заняло 7 часов.

"В Киеве. Мастер Илюша – феноменальный. Он напрочь зататуирован вплоть до шеи. Я долго выбирал татуировки и сделал ее в прошлом году", - рассказал военный прокурор.

"У меня хороший бицепс. Сова – мудрое существо, охотится вночи, а "Пугу-пугу, казак с луга" - это такой лозунг всех украинских казаков Запорожской Сечи. Я не большой казак, "оселедца" нету, но это был сознательный выбор. Всех крыс и тех, кто что-то точит, поедает сова. Я изучал вопрос. У меня даже есть книги по криминалистике, чтобы тату не было ни одной детали, которую можно было бы трактовать контраверсионно, как принадлежность к какому-то полукриминальному миру", - ответил Матиос на вопрос о том, что побудило его сделать татуировку.