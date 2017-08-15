Непогода заставила украинский "кукурудзник" Ан-2-100 временно прервать свой рекордный перелет под Винницей (видео)
Сегодня же Ан-2-100 отправится в Запорожье, чтобы финишировать в столице.
Украинский "кукурудзник" Ан-2-100, который осуществляет рекордный перелет из Польши в Киев, из-за непогоды вечером 14 августа был вынужден временно прервать свой рекордный перелет под Винницей. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Накануне же судно неожиданно застряло в Виннице. Ближе к городу Бар погода испортилась и кукурузник бросало в разные стороны. Подняться выше пилоты не смогли, потому что тяжелые облака плотно закрыли все небо. Перед Винницей облака прижали маленький АН-2 к самой земле.
Сегодня же Ан-2-100 отправится в Запорожье, чтобы финишировать в столице.
Отметим, на прошлой неделе владельцы легендарных самолетов Ан-2 слетелись со всей Европы в польский городок Мелец на фестиваль поклонников этих не слишком быстрых, но трудолюбивых машины, которые много лет производили и совершенствовали в Киеве. Украина также представила свой самолет.
Как сообщал Погода.УНИАН, вчера в Украину после длительной засухи наконец вернулись грозовые дожди, хотя и ненадолго.