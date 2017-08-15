В сети появилось видео задержания украинца в Крыму за "подготовку диверсий"

10:54, 15 августа 2017
Общество
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При задержании якобы нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат.

Задержание

В сети появилось видео задержания украинца в Крыму за "подготовку диверсий". Видео обнародовало ФСБ.

Отмечается, что украинца Геннадия Лемешко задержали по подозрению в "подготовке к диверсиям".

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Российская ФСБ утверждает, что Лемешко якобы собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. При задержании у него "нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат".

Напомним, несколько дней назад в Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. До этого за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также были задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.

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