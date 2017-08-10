В Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы

Задержанного на территории временно оккупированного Крыма украинца Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

Читайте такжеЧубаров: "диверсант Сулейманов" был задержан ФСБ около трех недель назадОб этом УНИАН сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по ст. 207 ч. 2 Уголовного кодекса РФ – за заведомо ложное сообщение о теракте», - сообщил адвокат.

Также Курбединов сообщил, что стороназащиты Сулейманова намерена обжаловать приговор суда.

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2016 года на своей странице в Facebook народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о том, что Сулейманов был задержан ФСБ РФ.

Днем ранее один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму.

Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки".