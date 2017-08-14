Парад ко Дню независимости в 2014 году не повлиял на боеспособность ВСУ в бою за Иловайск - ГПУ

Проведение парада на День независимости 24 августа 2014 года не повлияло на уровень боеспособности Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск.

Об этом говорится в результатах расследования Иловайской трагедии, которые размещены на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

"Для объективности расследования судебными экспертами исследованы вопросы влияния на уровень боеспособности сил АТО вследствие привлечения военнослужащих и техники ВС Украины для участия в военном параде 24.08.2014 года в г. Киеве по случаю 23-й годовщины Дня независимости Украины", - говорится в расследовании.

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"Установлено, что проведение военного парада никоим образом не повлияло на уровень боеспособности сил АТО, поскольку к нему были привлечены подразделения, которые почти полностью комплектовались за счет военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений, которые не имели необходимого уровня готовности к выполнению задач, а потому не могли привлекаться к проведению антитеррористической операции", - заявляет следствие.