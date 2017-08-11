Семьи погибших на Грибовичской свалке спасателей отозвали иск о возмещении морального вреда

Семьи спасателей, которые погибли во время пожара и смещения мусора на Грибовичской свалке, отказались от иска о возмещении морального вреда к Департаменту жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета (ЛГС). Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, пишет издание "Наши деньги. Львов".

Читайте такжеСегодня исполняется первая годовщина трагедии на Грибовицкой свалке (видео)Галицкий районный суд Львова удовлетворил ходатайство представителя потерпевших об отказе от гражданского иска, поскольку Львовский городской совет заплатила компенсацию, на которую они согласились. Сумму компенсации в Львовском городском совете “НГ. Львов” не смогли назвать.

Супруги спасателей от своего имени и имени детей обратились с гражданским иском в суд 29 марта 2017 года. Иск был подан в рамках уголовного производства в отношении экс-руководителя управления жилищного хозяйство Львова Юрия Гольца.

Как сообщал УНИАН, пожар на Грибовичской свалке началась 28 мая 2016 года. 30 мая произошел оползень – спасатели ГСЧС Андрей Вненкевич, Юрий Рыжий, Богдан Юнка и эколог коммунального предприятия «Збиранка» Александр Бутин оказались под завалами мусора. Тела трех спасателей нашли на глубине около шести метров, поиски пропавшего эколога остановили из-за угрозы повторного обвала.

Исполком Львовского городского совета принял решение о выделении ежемесячной стипендии для детей погибших спасателей в размере 4 тыс. грн и выделил семьям погибших 2-комнатные квартиры в Львове. Тело эколога Александра Бутинане нашли, поэтому к погибшим не зачислили.