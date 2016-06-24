"Грибовичская трагедия": во Львове выделят квартиры семьям погибших спасателей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отметила заместитель начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Галина Мазур, речь идет о двухкомнатных квартирах на территории города Львова. В каком именно районе города будет предоставлено жилье, пока решается.

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Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения возник оползень мусора, под которым оказались трое спасателей и эколог Львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.