Трагедия на Грибовичской свалке: коммунальщики месяцами не допускали инспекторов на объект - нардеп

Об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Выяснилось, что местное коммунальное предприятие "Збыранка" просто не допускало на свалку государственных экологических инспекторов, которые должны были проверить зону бедствия. Все это безобразие продолжалось достаточно долго, месяцами", - написала Геращенко.

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По ее словам, сейчас предстоит объективная оценка экологического бедствия. После этого центральная власть должна оперативно принять решение, как помочь Львову и львовянам. Геращенко подчеркнула, что должно произойти беспристрастное расследование, кто несет ответственность за такую преступную бездеятельность со свалкой, за недопущение экологических инспекторов и беспорядок.

"ВР, в свою очередь, должна принять пакет законопроектов, которые усиливают защиту экологии, в т ч 2009-а, который требует от каждого инвестора в том числе и экологического плана строительства того или иного объекта. Не случайно этот законопроект не нашел поддержку в зале - приложились все фракции, к сожалению, - потому что бизнес не хочет тратить деньги на экологию", - добавила Ирина Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке вспыхнул масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел оползень мусора, под который попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збыранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли. Поисковые работы приостановлены из-за угрозы возникновения оползня. Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). УСБУ во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность) по факту пожара.

Основанием для открытия производства стало заявление общественного активиста, который просил расследовать предпосылки возникновения пожара на свалке, к которым, по его информации, могут быть причастны местные чиновники. Грибовичская свалка функционирует свыше 55 лет.