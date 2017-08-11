Прохлада с гарантией. Надежные кондиционеры Cooper&Hunter от "Розетки"

Украина уже месяц изнывает от небывалой жары. Вентилятор уже не спасает, а почувствовать прохладу из окна сейчас удается только ночью, да и то не всегда. Все больше людей начали задумываться над полноценным решением этой проблемы. Самый популярный способ вернуть в дом прохладу и свежий воздух – установить кондиционер. Поскольку для традиционной сплит-системы все равно придется сверлить стены и внутри помещения, и снаружи, хочется, чтобы кондиционер служил верой и правдой хотя бы лет 10.

Интернет-магазин "Розетка" подобрал для вас несколько моделей от производителя кондиционеров Cooper&Hunter – одних из самых надежных на украинском рынке. Каждый кондиционер проверяется, прежде чем попасть на прилавок.

Производитель гордится тем, что эти кондиционеры служат десятки лет, а статистика отказов не более двух вышедших из строя на 1000 бесперебойно работающих систем.

Кроме того, в них установлен антибактериальный фильтр "Холодная плазма", который очищает воздух от всех видов бытовых загрязнений воздуха: запахов, аллергенов, пыли, вирусов и бактерий.

Представленные модели очень похожи по характеристикам, но подходят для разных площадей. А соответственно отличаются уровнем шума и энергопотреблением.

Кондиционер COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S07XN7

Эта сплит-система идеально подойдет для небольшой комнаты площадью до 20 кв.м. При чем она "кушает" всего 0.63/0.67 кВт, работая на обогрев или охлаждение. Несмотря на свою компактность, кондиционер COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S07XN7 имеет все функции старших моделей, о которых мы расскажем позже.

Здесь восемь режимов работы: интеллектуальный автоматический, охлаждение, вентиляция, обогрев, осушение (можно и без охлаждения), очистка, "Турбо" и тихий ночной.

Уровень шума в помещении – 24-31 дБ.

Как и во всех моделях этой линейки, здесь широкоугольные жалюзи с 9 вариантами наклона - они позволяют охватить все помещение в режиме автоматического распределения воздуха SWING. Внешний блок и теплообменник имеют антикоррозийное покрытие и защиту от обледенения.

Среди однозначных преимуществ - специальная функция контроля температуры "I FEEL", наличие таймера, тонкая очистка воздуха системой SMART-ION Filter.

Уже в этой модели есть функция самоочистки внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри.

Купить COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S07XN7 в "Розетке" сейчас можно за 7700 гривень с гарантией на 2 года.

Кондиционер COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S09XN7

Эта модель идеально подходит для помещения площадью до 25 кв.м и может работать как на охлаждение, так и обогрев, осушение и очистку воздуха. Потребляемая мощность - 0.71/0.75 кВт. Среди его преимуществ - широкоугольные жалюзи, специальная функция контроля температуры "I FEEL", возможность снизить влажность без снижения температуры и Turbo режим, когда включить / выключить кондиционер можно одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора. Уровень шума в помещении – 26-33 дБ.

Кроме того, PRIMA PLUS CH-S09XN7 использует дружественный к озоновому слою фреон R410A, и оборудован системой самоочистки внутреннего блока. Пульт, который идет в комплекте, также имеет бактерицидное покрытие, а на его экране отображаются текущие настройки и, приятная мелочь, часы.

Кондиционер также оборудован функцией самодиагностики нарушений работы основных блоков и режимов.

Купить COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S09XN7 в "Розетке" сейчас можно за 8320 гривень с гарантией на 2 года.

Кондиционер COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S12XN7

Третья модель в нашем обзоре – самая мощная и будет эффективна даже в помещениях площадью до 35 кв.м. Как и в двух предыдущих "младших братьях", здесь те же 8 режимов работы, а значит он пригодится не только летом, но и зимой, сможет нагреть и очистить воздух. Кроме того, не будет шуметь ночью, при необходимости заменит вентилятор или подсушит слишком влажный летний воздух, от которого постоянно хочется в душ.

CH-S12XN7 имеет все удобные функции, что и CH-S09XN7, о котором мы писали выше: интеллектуальный автоматический режим, возможность контроля температуры"I FEEL", 24-часовой таймер и перезапуск с запоминанием настроек. В комплекте будет пульт с антибактериальным покрытием.

Уровень шума в помещении – 29-35 дБ, потребляемая мощность - 0.93/0.98 кВт.

Купить COOPER&HUNTER PRIMA PLUS CH-S12XN7 в "Розетке" сейчас можно за 9660 гривень с гарантией на 2 года.