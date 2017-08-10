Продолжается голосование в финале конкурса "Невероятные села Украины 2017", среди которых есть поселок Червоное с Житомирщины

Продолжается онлайн-голосование за поселок Червоное из Житомирской области в финале конкурса "Невероятные села Украины 2017".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в финал Всеукраинского конкурса "Невероятные села Украины 2017" вышло поселок Червоное из Житомирской области. По количеству онлайн-голосов этот поселок пока занимает второе место.

Подробнее о том, как проголосовать за этот поселок, можно узнать на сайте Житомирской ОГА.

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Власти области призвали жителей региона поддержать Красное и пригласить друзей к голосованию. Онлайн-голосование продлится до 16 августа включительно.

Напомним, финал Всеукраинского конкурса "Невероятные села Украины 2017" стартовал 16 июля 2017 г. Параллельно с онлайн-голосованием каждый член экспертного совета будет оценивать села-конкурсанты. При подсчете результатов баллы онлайн-голосования и оценки экспертного совета будет сведено к единой 50-балльной шкалы. Соответственно, максимальный балл для каждого села-конкурсанта по результатам онлайн-голосования — 50, экспертного совета — 50. Максимальный балл — 100.