“1+1” опровергает информацию о ”воскресении Пиховшека”

Пресс-служба “1+1” опровергает информацию о том, что воскресную программу ТСН на канале отдали Вячеславу ПИХОВШЕКУ.

В частности, на просьбу УНИАН прокомментировать соответствующие сообщения СМИ, в пресс-службе телеканала заявили: “Эта информация не имеет никакого отношения к реальности. Мы не знаем, откуда она взялась”.

* * * Сегодня в СМИ появилась информация о том, что руководство канала "1+1" приняло решение отдать В.ПИХОВШЕКУ новостийную программу ТСН в воскресенье. Как рассказал ЛІГАБізнесІнформ источник в компании, журналисты уже окрестили воскресные выпуски новостей на канале "воскресением Пиховшека".

"Мало кто ожидал, что печально известный на всю страну журналист воскреснет после "оранжевой революции", - рассказал источник. Но, по его данным, В.ПИХОВШЕК понадобился для организации информационной кампании по борьбе Александра РОДНЯНСКОГО с группой "Приват" и лично бизнесменом Игорем КОЛОМОЙСКИМ.

«Спор о собственности на канал "1+1" пока решается не в пользу А.РОДНЯНСКОГО. Суд первой инстанции признал права на канал за И.КОЛОМОЙСКИМ. Суд первой инстанции установил ряд фактов, свидетельствующих о том, что сделка между А.РОДНЯНСКИМ и И.КОЛОМОЙСКИМ была заключена", - рассказал источник.

По данным источника, кампания под управлением В.ПИХОВШЕКА будет стартовать уже в это воскресенье. Что же касается Олеся ТЕРЕЩЕНКО, вероятнее всего, он пока останется на позиции ведущего воскресных новостей на "1+1".

Справка УНИАН. С апреля 2005 года совладельцы корпоративных прав группы компаний «Студия «1+1» А.РОДНЯНСКИЙ и Б.ФУКСМАН вели переговоры о продаже принадлежащих им прав И.КОЛОМОЙСКОМУ за 100 млн. дол. Завершение соглашения должно было состояться до сентября 2005 года. Однако уже в середине августа прошлого года корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) фактически отозвала свое согласие на проведение этой транзакции.

Печерский районный суд г. Киева своим решением от 16 августа 2006 года удовлетворил в полном объеме исковые требования И.КОЛОМОЙСКОГО о признании за ним права собственности на долю в уставном капитале ООО “ТРК “Студия “1+1”.

В то же время А.РОДНЯНСКИЙ 9 сентября заявил, что о продаже доли в уставном капитале телеканала «1+1» И.КОЛОМОЙСКОМУ «никаких соглашений не было».

19 сентября адвокат компании “Козьяков и партнеры” Олег КОНОПОЛЬСКИЙ, представляющий интересы почетного президента «1+1» А.РОДНЯНСКОГО, сообщил, что на решение Печерского районного суда г. Киева, признавшего право И.КОЛОМОЙСКОГО на 70% «1+1», поступило в Апелляционный суд г. Киева в общей сложности 9 апелляционных жалоб.

По данным телеканала, собственниками «1+1» являются компания "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." (60%), российско-украинский медиамагнат А.РОДНЯНСКИЙ и его партнер Б.ФУКСМАН (по 20%). При этом А.РОДНЯНСКИЙ имеет право распоряжаться 70% "1+1". Остальные 30% находятся в управлении дочерней компании "Сеntrаl Media Enterprises Ltd." - "Интер-Медиа".