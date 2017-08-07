Во Львове активисты пикетировали областную прокуратуру (видео)

Во Львове утром возле прокуратуры Львовской области состоялся пикет организованный активистами национального корпуса "Азов". Об этом сообщает ZIK.

Несколько десятков активистов национального корпуса собралось под стенами прокуратуры с лозунгами: «Нет режиму», «Нет политическим заказам». Они протестовали против производств и обысков у активистов, которые по их мнению неправомерны.

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Активисты были настроены мирно и не пытались ворваться в прокуратуру. Они дождались работников прокуратуры, которые выслушали их требования.

После завершения акции под стенами прокуратуры, активисты колонной двинулись по улицам Львова в направлении Главного управления национальной полиции во Львовской области.

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