Во Львове активисты пикетировали областную прокуратуру (видео)
Активисты были настроены мирно и не пытались ворваться в прокуратуру.
Во Львове утром возле прокуратуры Львовской области состоялся пикет организованный активистами национального корпуса "Азов". Об этом сообщает ZIK.
Несколько десятков активистов национального корпуса собралось под стенами прокуратуры с лозунгами: «Нет режиму», «Нет политическим заказам». Они протестовали против производств и обысков у активистов, которые по их мнению неправомерны.
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Активисты были настроены мирно и не пытались ворваться в прокуратуру. Они дождались работников прокуратуры, которые выслушали их требования.
После завершения акции под стенами прокуратуры, активисты колонной двинулись по улицам Львова в направлении Главного управления национальной полиции во Львовской области.
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