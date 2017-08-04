Житомирщина готова софинансировать проекты создания ледовых арен в области – Гундич

Житомирщина готова софинансировать совместно с государством создания ледовых арен в области для развития хоккея и фигурного катания.

Об этом отметил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня, 4 августа, во время встречи с президентом Федерации хоккея Украины Анатолием Брезвином, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

«Как только в государственном бюджете будут предусмотрены средства на ледовые арены, у нас проект уже будет готов. Какую-то часть стоимости проекта мы также не против софинансировать», – сказал Гундич.

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Уже в ближайшее время на Житомирщину приедут специалисты, которые помогут определиться с участком и просчетом стоимости проекта. Тем временем управление семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА будет просчитывать стоимость создания хоккейной школы и тренировок юных спортсменов.

Как отметил Брезвин, «сейчас федерация занимается реанимацией программы по ледовым видам спорта, и до начала сентября этого года должно появиться четкое понимание их финансирования и развития».