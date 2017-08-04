MONATIK раскрыл тайну съемок клипа на летний хит "Vitamin D" (видео)

15:23, 04 августа 2017
Общество
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Дмитрий решил долго не держать интригу и показал, как именно создавался его очередной відеохіт.

eurovision.ua

Недавно артист презентовал новый мегакрутий клип на зажигательную песню "Vitamin D", который снимали на Черном море.

Дмитрий решил долго не держать интригу и показал, как именно создавался его очередной відеохіт.

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Из короткого ролика становится понятно, почему танцоры прыгали в холодную воду и потопили корабль, на котором снимали клип.

Словом, это надо обязательно увидеть!

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Теги: #Monatik новый клип