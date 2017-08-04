MONATIK раскрыл тайну съемок клипа на летний хит "Vitamin D" (видео)

Недавно артист презентовал новый мегакрутий клип на зажигательную песню "Vitamin D", который снимали на Черном море.

Дмитрий решил долго не держать интригу и показал, как именно создавался его очередной відеохіт.

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Из короткого ролика становится понятно, почему танцоры прыгали в холодную воду и потопили корабль, на котором снимали клип.

Словом, это надо обязательно увидеть!