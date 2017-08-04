В Днепре презентовали уникальные для Украины троллейбусы с автономным ходом (фото)

4 августа в Днепре презентовали два новых троллейбуса Т-203, которым во время движения не нужна контактная сеть. Машины работают на литий-ионных аккумуляторах, питания которых хватает не менее, чем на 15 км движения. Троллейбусы, способные объезжать препятствия на дороге и беречь экологический баланс, в Днепре запустили на маршруте № 14. Это – первая новая ветка за последние 25 лет, которая появилась на троллейбусной карте города.

Для Украины опыт использования таких троллейбусов является уникальным. В других городах электротранспорт с автономным ходом применяет дизельные генераторы или способен двигаться без электричества лишь на небольшие расстояния.

«Сегодня транспорт будет двигаться по новому маршруту бесперебойно. Думаю, за неделю мы откорректируем все детали. У горожан, в частности жителей ж/м «Солнечный», будет возможность пользоваться дешевым муниципальным транспортом. Новые троллейбусы имеют плавный ход, хорошо набирают скорость и маневрируют. Город покупает новый подвижной состав. Это было одно из моих обещаний. И мы будем возрождать муниципальный электротранспорт», – отметил мэр Днепра Борис Филатов во время первой поездки на новом троллейбусе с автономным ходом.

Троллейбусы, собранные на заводе «Южмаш» из комплектующих белорусского производства. Мэр Днепра подчеркнул: если троллейбусы будут успешны в эксплуатации, город и в дальнейшем будет покупать их у Южного машиностроительного завода. Стоимость двух бесконтактных машин составляет 15,6 млн грн.

Автономный ход троллейбуса обеспечивают литий-ионные аккумуляторные батареи. Их емкость достигает 100 ампер/часов. С включенной системой кондиционирования или отопления такой электротранспорт сможет преодолеть не менее, чем 15 км. Аккумуляторы также способны заряжаться во время движения или стоянки от существующей контактной сети.

В новых троллейбусах комфортную температуру можно регулировать как в кабине водителя, так и пассажирском салоне. Машины оборудованы пандусами и специальными местами для пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Номер маршрута здесь демонстрируется на электронном табло, а встроенный динамик выведен наружу, поможет лицам с недостатками зрения не пропустить свою остановку.

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Каждый троллейбус сможет перевозить всего 107 пассажиров. Оплатить проезд можно также и через QR-код. На полную мощность новый маршрут № 14 – от ул. Глинки до ж/м «Солнечный» – заработает уже на следующей неделе. Ожидается, что в течение года пассажиропоток здесь составит полмиллиона пассажиров. Днепряне радуются открытию нового маршрута. Говорят: теперь переехать с одного берега на другой будет значительно удобнее и дешевле. Современные троллейбусы с автономным ходом вызывают у людей не меньше восхищения.

Главный тест на выносливость новые троллейбусы пройдут зимой, ведь определить максимальную производительность аккумуляторов можно только при минусовой температуре. Основное преимущество такого транспорта – возможность использовать его на маршрутах в отдаленные районы, не тратя дополнительные средства на строительство контактной сети. На питание от электричества эти троллейбусы переключаются нажатием кнопки.

Отметим, что до конца года в профильном предприятии мэрии планируют продлить троллейбусные маршруты № 10 и № 5 до Ж/Д вокзала. Вместе с тем, в городе продолжаются работы по восстановлению 25,9 км маршрута № 13 (новый номер – № 2). Он будет пролегать от ул. Глинки до ж/м «Парус».

Справка

В Днепре функционируют 17 троллейбусных маршрутов общей протяженностью 306 км. Ежедневно на городские дороги выходят 90 машин разных типов. Последний раз троллейбусные маршруты в городе открывали еще в далеком 1992 году. Это – № 20 «ул. Европейская – ж/м «Левобережный-3» и № 21 «ДИИТ – ж/м «Тополь-3». Ежегодно в Днепре троллейбусы транспортируют около 35 млн пассажиров, более 20 млн из которых – льготники. Открытие новых схем движения важен, в частности, для малообеспеченных слоев населения.