Валентин Резниченко: В Днепропетровской области будут лучшие в стране школы

Областная государственная администрация Днепропетровской области профинансирует строительство и капитальный ремонт более 130-ти детских образовательных учреждений и больниц. Об этом заявил глава ДнепрОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Мы начали масштабное и системное восстановление объектов социальной инфраструктуры области. Больницы, санатории, детсады, школы, стадионы не ремонтировались десятки лет. Наш план предусматривает введение в эксплуатацию 135-х восстановленных объектов уже к концу 2018 года», - сообщил Резниченко.

Глава ДнепрОГА подчеркнул, что речь идет не о «косметическом ремонте к 1 сентября», а о серьезной реконструкции с обновлением инфраструктуры, систем энергообеспечения и других функциональных элементов для создания благоприятных условий для лечения и обучения.

«Мы хотим, чтобы наши дети росли и учились в хороших условиях. Поэтому мы устанавливаем солнечные батареи в сельских школах, строим детские сады современной архитектуры, оснащаем их лучшим оборудованием. В Днепропетровской области будут лучшие в стране детсады и школы», - заверил глава ОГА.

Еще один приоритет команды ОГА - восстановление медицинских учреждений Днепропетровской области. По плану, в течение 2017-2018 гг. будут отремонтированы 39больниц и санаториев как местного, так и областного значения. В частности, областная клиническая больница им. Мечникова, Центр матери и ребенка им. Руднева, Клинический онкологический диспансер и другие. На базе больницы им. Мечникова также будет создан специализированный Центр диагностики и реабилитации пострадавших в зоне АТО.

По словам Валентина Резниченко, реализация таких масштабных проектов стала возможной благодаря внедрению механизмов децентрализации. «Курс Петра Порошенко на децентрализацию предоставил органам местной власти необходимые ресурсы для возрождения регионов. Задача нашей команды в ДнепрОГА - определять приоритеты, формулировать четкие планы и добиваться их выполнения. Восстановление социальной инфраструктуры является одним из крупнейших наших приоритетов», - подчеркнул глава ДнепрОГА.

Напомним, 2 августа Валентин Резниченко открыл отремонтированный детский сад в селе Знаменовка. Новое современное учреждение примет 80 ребятишек. Всего за последние два года в Днепропетровской области было создано 2,5 тыс новых мест в детских садах.