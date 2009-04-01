На одесском рынке УБОП нашел арсенал оружия

Целый арсенал огнестрельного оружия выявили и изъяли бойцы Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Одесской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в торговом павильоне «Охота и рыбалка» на одном из рынков области.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей облуправления милиции, «обнаружено, в частности, четыре пистолета марки «Zoraki» турецкого производства, пистолет-ракетницу, значительное количество разнообразных зарядов, наручники, газовые баллончики, телескопические дубинки, ножи иностранного производства и прочее оружие».

Поводом для неотложных действий стало изъятие у 32-летнего жителя Ильичевска пистолета иностранного производства с магазином к нему. По словам владельца оружия, он приобрел пистолет у неизвестного на рынке за 2 тыс. грн.

По итогам рейда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.263 Уголовного кодекса Украины (приобретение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).