Стало известно, куда летели украинские пенсионерки-героини нашумевшего фото из "Борисполя"

Украинские пенсионерки, чьи фотографии из аэропорта "Борисполь" обсуждали в Сети, летели на международный фольклорный фестиваль.

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Как оказалось, бабушки входят в состав фольклорного коллектива "Живица" из Черниговской области. Из Киева они летели на фестиваль Ördögkatlan в Венгрию.

Как рассказала сотрудница "МТС Украина" Татьяна Швайка, коллективу уже более 50 лет.

В комментариях откликнулась и дочь одной из бабушек. По ее словам, их коллектив называется "Берегиня", а пенсионерки родом из с. Казацкое Черниговской области.

"Летела вместе с бабушками одним рейсом в Будапешт. Долетели хорошо, были вежливыми. Пели в полете песни. Каравай довезли целым", - написала на своей странице в Facebook попутчица пенсионерок.

Фотографии украинских пенсионерок в платках и с пакетами на своей странице в Facebook 1 августа опубликовал пользователь Сергей Гришин.