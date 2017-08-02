В Киеве приемные комиссии вузов начали прием оригиналов документов (видео)

Вступили или нет - абитуриенты узнали накануне вечером, а не в 12:00 из-за сбоя в системе. Прием оригиналов документов для поступления в украинских вузах начался сегодня в 09:00. Однако молодежь заняла очереди под вузами еще с шести часов утра, несмотря на адскую жару. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подать оригиналы можно только до 12:00 часов 5 августа. Если выпускники не успеют подать документы, они потеряют свои бюджетные места.

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Напомним, вступительная кампания 2017 года началась 12 июля. Рейтинговый список абитуриентов, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания, творческих конкурсов или вступительных экзаменов с уведомлением о получении или неполучении ими права получать высшее образование за государственным или региональным заказом был обнародован 1 августа.