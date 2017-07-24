В Минобразования напомнили, сколько у абитуриентов осталось дней для подачи заявлений и проверки информации в электронных кабинетах

Абитуриенты зарегистрировали почти 155 тысяч личных электронных кабинетов - такую информацию по состоянию на утро 24 июля предоставляет ГП «ИнфоРесурс». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В частности, через эти кабинеты абитуриенты подали 921 тыс. 742 электронных заявления. Всего же на все образовательно-квалификационные уровни (младший специалист, бакалавр, магистр) уже подано 1 млн 456 тыс. 767 заявлений от 444 тыс. 736 абитуриентов.

В ведомстве также напомнили, что регистрация электронных кабинетов завершается 25 июля в 18.00, а подача заявлений - 26 июля в 18.00. За это время абитуриентам необходимо проверить в электронных кабинетах статус поданных заявлений и корректность отраженных в них данных. Теперь это можно сделать и в смартфонах и планшетах с помощью мобильного приложения ЕГЭБО «Личный электронный кабинет абитуриента» - этот сервис доступен с 22 июля.

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Кроме того, в МОН добавили, что в случае выявления некорректных данных поступающим необходимо оперативно написать об этом на ящик vstup_2017@mon.gov.ua, указав полностью ФИО, номер сертификата ВНО, серию и номер аттестата, краткое описание проблемы, контактный телефон, а также по возможности добавить снимки экрана (скриншот).

Как сообщал УНИАН ранее, министерство образования и науки Украины запустило стартовую версию мобильного приложения Единой государственной электронной базы по вопросам образования «Личный электронный кабинет абитуриента». С помощью мобильного приложения абитуриенты могут отслеживать статус своих заявлений и результаты конкурсов на мобильных телефонах и планшетах. Скачать его можно бесплатно по ссылке https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndipit.apstatmon.