Бессмертный считает, что собирать мусор должны солдаты и школьники

Государственные администрации на местах должны активно привлекать военных, школьников и студентов к экологическим акциям по очистке от мусора берегов рек или лесных полос в регионах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня во время селекторного совещания с представителями госадминистраций областей, Киева, Севастополя и Совета министров АР Крым, посвященной реализации указа Президента от 26 марта «О проведении весенних толок в 2009 году».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ обратил внимание участников совещания на проблемы сбора мусора и организации свалок твердых бытовых отходов, которые часто создаются несанкционированно, а следовательно, должны быть или ликвидированы, или легализованы. Он также считает, что для разрешения экологических проблем в регионах их руководители должны консультироваться с научными экспертами.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что указом главы государства местным администрациям поставлена задача обеспечить при участии органов местного самоуправления проведение в населенных пунктах с привлечением общественности весенних толок по озеленению и благоустройству.

В частности, это предусматривает приведение в надлежащее эстетическое и санитарное состояние придомовых территорий, детских и спортивных площадок, парков, скверов, других объектов массового пребывания и отдыха населения, обустройство новых детских и спортивных площадок, создание мест выгула домашних животных. Также необходимо организовать посадку саженцев деревьев и кустарников, упорядочение кладбищ, братских могил, мемориальных комплексов, мест почетных захоронений, уборку и благоустройство улиц и дорог городов и других населенных пунктов, в частности остановок городского транспорта, тротуаров, пешеходных переходов, создание велосипедных дорожек.