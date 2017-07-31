На станции метро "Тракторный завод" откроют отремонтированный выход (фото)

За месяц были полностью отреставрировано гранитное покрытие парапета. Также полностью демонтировали, а затем произвели монтажные работы ступеней. Покрасили подпорные стены, поручни. По словам Александра Ткача, заместителя директора КП «Подземный город», также привели в порядок, благоустроили ближайшую территорию, передает "Дозор".

Читайте такжеВ Харькове открыли территориальное управление НАБУТерриторию вокруг выхода из метрополитена заасфальтировали. А, чтобы автомобили не заезжали, установили барьерные элементы. Кроме того, профильному предприятию удалось решить и самую болезненную проблему этого выхода - отремонтировать ливневую канализацию. Она во время сильных дождей, отмечают специалисты, уже не справлялась с потоками воды.

Александр Ткач отметил, что здесь очень оригинальный проект ливневой канализации. Она проходит под подземным переходом. Это металлические трубы, которые полностью изжили свой век. "Нам пришлось заменить абсолютно все трубопроводы и таким образом восстановить работу канализационно-ливневой системы", - сказал Ткач.

Также, сообщили в коммунальном предприятии, работы по реконструкции подземных пешеходных выходов сейчас ведутся на станции метро «Армейская». Вскоре восстановить планируют и остальные выходы на станции «Дворец спорта». А уже в сентябре приступят к реконструкции пешеходных выходов на станции метро «Университет». Там запланирована реконструкция выходов, ведущих в сторону сада Шевченко и национального университета.