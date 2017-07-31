Украинские морские пехотинцы участвуют в многонациональных учениях "Платинум Лайон - 2017" в Болгарии

Военнослужащие одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины отбыли в Болгарию, где на учебном полигоне будут участвовать в многонациональных учениях «Платинум Лайон - 2017».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Целью участия в мероприятии является обретение нашими морскими пехотинцами навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО», - говорится в сообщении.

Читайте такжеГенштаб опубликовал захватывающее видео с учений ВДВ

Отмечается, что во время учений украинские морские пехотинцы вместе с иностранными коллегами будут отрабатывать оборонительные и наступательные действия, порядок выполнения рейдовых действий, а также технику ведения боевой стрельбы из стрелкового оружия, тактику и технику осуществления патрулирования и тому подобное.

Маневры продлятся до 11 августа.