Винский "корректно" повысит цены на ж/д билеты

Министерство транспорта и связи намерено индексировать тарифы на железнодорожные грузоперевозки в соответствии с инфляционными процессами. Об этом сегодня сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

«Наша позиция такая: мы вводим тарифный Сборник, он фиксирует существующую ситуацию, и будем действовать параллельно с инфляционными процессами - то есть, если будет инфляция во всех отраслях, соответственно, мы будем наш тарифный сборник на эти инфляционные коэффициенты умножать, и будем поддерживать эту позицию», - отметил министр.

По его словам, «Укрзализныця» понесла существенные потери от предоставления преференций, в частности, на перевозку продукции горно-металлургического комплекса. «Железную дорогу это серьезно подорвало в экономическом смысле. Но я не думаю, что это помогло металлургам, потому что нет в Украине такой проблемы, чтобы транспорт радикальным образом влиял на стоимость товаров, поскольку, если брать наши тарифы, то они ниже даже чем в России на 20-30%», - отметил И.ВИНСКИЙ. По его словам, поскольку вновь начались спекуляции относительно якобы завышенных тарифов, был проведен анализ, в ходе которого не было обнаружено «ни одного нашего тарифа больше, чем в России».

«То есть я утверждаю, что наша тарифная политика абсолютно корректна к партнерам, с которыми мы работаем, но возить даром мы не можем», - добавил министр.

По его словам, главная позиция, которая ведет железные дороги в убытки – тарифы на перевозку пассажиров. «У нас цена на пассажирские перевозки в 2,5-4 раза ниже РФ, и экономика здесь не работает. Это позиция, которую нужно будет решать, но постепенно и корректно к нашим людям», - сказал он.