В Одессе открылся международный конкурс памяти Эмиля Гилельса

Сегодня в Одесской музыкальной академии открылся 3-й Международный конкурс пианистов, посвященный памяти Эмиля Гилельса.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам генерального директора конкурса - ректора Одесской музыкальной академии Александра СОКОЛА, «для участия в двухнедельном конкурсе зарегистрированы 38 студентов консерваторий, воспитанников музыкальных школ и училищ из 16 стран, в частности пять одесситов». Он напомнил, что на 1-м Международном конкурсе памяти Э.Гилельса выступали представители четырех стран.

Конкурсантам предстоит пройти три тура, уточнил А.Сокол, причем в двух турах они будут играть на рояле «Стейнвей», недавно подаренном Одесской музакадемии швейцарским меценатом Татьяной ШИНДЛЕР. Настраивал инструмент швейцарский специалист Эвард ГРОБСТ, выразивший желание бесплатно настраивать рояль на протяжении конкурса.

Участники конкурса исполнят произведения из репертуара Э.Гилельса, а также «Украинское каприччио» Владимира ПТУШКИНА, написанное в канун конкурса.

Победитель конкурса получит 10 тыс. долларов, второй и третий призеры соответственно – 5 тыс. и 3 тыс. долларов.

Международное жюри конкурса возглавляет выходец из Одессы пианист Евгений МОГИЛЕВСКИЙ, ректор Брюссельской консерватории.