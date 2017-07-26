"Мы не создавали нового государства": главарь боевиков Захарченко внезапно открестился от "Малороссии"

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил о том, что окончательное решение о создании "Малороссии" на территории оккупированного Донбасса не принято. Об этом сообщает один из информресурсов боевиков.

Захарченко заявил, что не создавал нового "государства", а лишь предложил дискуссию."Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена", - заявил он.

Читайте также"ЛНР" не в курсе создания "Малороссии": присоединяться не собираются

По словам главаря "ДНР", идея создания "Малороссии" получила неоднозначные отзывы. Так, возникли споры относительно расположения столицы, "государственного флага" и т.д.

Как сообщали российские СМИ, 18 июля Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство" "малороссия". По его словам, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал личной инициативой заявление Захарченко о "малороссии". Он добавил, что РФ остается приверженной Минским договоренностям.

Читайте такжеРоссия раздавила мечты Захарченко о "Малороссии" - Newsweek

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что заявление террориста свидетельствует о намерении президента РФ Владимира Путина возобновить продвижение военной агрессии вглубь Украины.

В свою очередь, представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук отметил, что заявление Захарченко блокирует Минский переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.