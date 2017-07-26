Пилоты бригады тактической авиации провели показательные полеты для журналистов (фоторепортаж)

Под Киевом базируется 40-я бригада тактической авиации. Здесь на истребителях МиГ-29 пилоты оттачивают как одиночные маневры, так и групповые пилотажи, говорится в сюжете ТСН. Пилоты говорят, что, даже, самые простые и отточенные упражнения выполняют как впервые.

Читайте такжеВ Украине заочно дали медаль российскому летчику, утопившему истребитель МиГ-29 у берегов Сирии (фото)По их словам, каждый полет по своему сложный, надо выдержать место в боевом порядке, а еще посадка самолета - самый сложный элемент полета.

Перед полетами как новички, так и опытные пилоты должны потренироваться на симуляторе. В нем все почти настоящее - кабина пилота, воспроизведение аэродрома и, даже, задание от командира. Единственное - нет внешних факторов - перегрузки давления в кабине, ощущениея нахождения в воздухе.

МиГ-29 всегда готовы к вылету и поражению целей. Об объектах им сообщают из радиолокационного центра. Военная станция "Малахит" на расстоянии 400 км способна обнаруживать цели, в ее зоне ответственности 8 областей Украины. В случае обнаружения объекта принимается решение или на принуждение к посадке или уничтожение.